بالفيديو .. مي العيدان تكشف سبب كرهها لـ " مريم حسين " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو ، تٌجيب به على سؤال أحد المتابعين لها على مواقع التواصل الأجتماعي ، الخاص بسبب كرهها لمريم حسين .

حيث أوضحت مي العيدان بالفيديو ، أنها لا تكره الممثلة مريم حسين أبداُ، مشيرة الى أنها لا تتحمل حركاتها وكلماتها، ولا الشخصيات التي تكون مثلها.

ولفتت إلى أن شخصية الممثلة الخليجية قائمة على التصنع والحركات، وهي لا تقول كلمتين من دون كذب ، مٌشيره الى انها تغيرت كثيرا بعد الانجاب، الله يصلحها ويهنيها.