 بالفيديو .. مي العيدان تكشف سبب كرهها لـ " مريم حسين " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 1

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو .. مي العيدان تكشف سبب كرهها لـ ” مريم حسين “

بالفيديو .. مي العيدان تكشف سبب كرهها لـ ” مريم حسين “

بالفيديو .. مي العيدان تكشف سبب كرهها لـ ” مريم حسين “
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو ، تٌجيب به على سؤال أحد المتابعين لها على مواقع التواصل الأجتماعي ، الخاص بسبب كرهها لمريم حسين .

حيث أوضحت مي العيدان بالفيديو ، أنها لا تكره الممثلة مريم حسين أبداُ، مشيرة الى أنها لا تتحمل حركاتها وكلماتها، ولا الشخصيات التي تكون مثلها.

ولفتت إلى أن شخصية الممثلة الخليجية قائمة على التصنع والحركات، وهي لا تقول كلمتين من دون كذب ، مٌشيره الى انها تغيرت كثيرا بعد الانجاب، الله يصلحها ويهنيها.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9794 ] نشر منذ 3 ساعات

انا معها
مريم حسين من يحبها اصلا 😷
ولكن انتِ يامي العيدان صايره
ساهر كل يوم صايدة لك واحد او وحده
وتتكلمين فيه
بلاش تطفل يالعيدان 😊

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلكم كدابين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *