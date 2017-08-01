السبهان : التشدد لا يبني أوطان أو مجتمعات - صحيفة صدى الالكترونية

السبهان : التشدد لا يبني أوطان أو مجتمعات
هاجم ثامر السبهان وزير الدولة لشئون الخليج العربي اليوم الثلاثاء التشدد المذهبي حيث قال في تغريدة على ” تويتر ” ، ” التشدد السني والتشدد الشيعي لا يبني اوطان او مجتمعات لغة الاعتدال والتسامح والحوار هي ما يجب ان تسود لتحقيق مصالحنا العليا ”
وكان السفير السعودي السابق لدى بغداد ثامر السبهان، قد غادر العراق في 5 ايلول 2016، عائدا بعد ان طلبت الخارجية العراقية المملكة في 28 من اب الماضي استبداله، معللا طلبه بتدخله في الشؤون الداخلية العراقية وهو ما اثار خلافات بين القوى السياسية العراقية بين مؤيد ومعارض لطلب الخارجية.
وكانت السلطات السعودية عينت السبهان سفيرا في العراق في الثاني من حزيران عام 2015، كاول سفيرا للمملكة بعد قطيعة دبلوماسية بين البلدين دامت ربع قرن.
فارس بلا مهره[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 5 ساعات
الثبهان ام السبهان هههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 4 ساعات
ماعرف من يقصدون بالتشدد الديني
هل يقصدون المسلم المتسك بكتاب الله وسنة رسوله على نهج السلف الصالح
ام يقصدون الذين يخرجون عن منهج السلف الصالح ويكفرون الاعيان ويبيحون قتل المعاهد وغيره
المساله اصبحت عائمه
يجب التاصيل في الموضوع