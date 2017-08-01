السبهان : التشدد لا يبني أوطان أو مجتمعات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

هاجم ثامر السبهان وزير الدولة لشئون الخليج العربي اليوم الثلاثاء التشدد المذهبي حيث قال في تغريدة على ” تويتر ” ، ” التشدد السني والتشدد الشيعي لا يبني اوطان او مجتمعات لغة الاعتدال والتسامح والحوار هي ما يجب ان تسود لتحقيق مصالحنا العليا ”

وكان السفير السعودي السابق لدى بغداد ثامر السبهان، قد غادر العراق في 5 ايلول 2016، عائدا بعد ان طلبت الخارجية العراقية المملكة في 28 من اب الماضي استبداله، معللا طلبه بتدخله في الشؤون الداخلية العراقية وهو ما اثار خلافات بين القوى السياسية العراقية بين مؤيد ومعارض لطلب الخارجية.

وكانت السلطات السعودية عينت السبهان سفيرا في العراق في الثاني من حزيران عام 2015، كاول سفيرا للمملكة بعد قطيعة دبلوماسية بين البلدين دامت ربع قرن.