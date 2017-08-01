مدير التدريب المهني بجازان يتفقد كلية التقنية في صامطة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تفقد مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان أمس, مقر المبنى الجديد للكلية التقنية بمحافظة صامطة, حيث اطلع خلال الجولة على مرافق الكلية التي شملت قاعات الدراسة وورش التدريب, كما اجتمع بعميد الكلية أحمد بن داحش دربشي ومنسوبي الكلية وأعضاء هيئة التدريس, وجرى استعراض آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلاب بالكلية مطلع الفصل التدريبي القادم.

وقدم مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان في ختام جولته التفقدية, التهنئة لأهالي محافظة صامطة ولأهالي القطاع الجنوبي بمنطقة جازان عموماً على هذا الصرح , متمنياً أن يسهم في تقديم تدريب نوعي لأبنائنا, من خلال ما يمتاز به من تجهيزات ومبان وبتخصصاته النوعية على مستوى المملكة, كما هنأ الطلاب والمتدربين لقبولهم في الكلية التقنية بمحافظة صامطة ذات التخصصات النوعية مما سيسهم في جاذبيتهم لسوق العمل مستقبلاً .