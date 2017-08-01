قرقاش: محاولة قطر لتسييس الحج فاشلة - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية، إن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل لأنها لا تعالج جذور الأزمة؛ مشيرا إلى أنها تتبع التطرف والتدخل لتقويض أمن وإستقرار دول المنطقة.

وأوضح في تغريدة له اليوم على ” تويتر ” ، أن فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج.

وأضاف أن الحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطأ في حق المنطقة والجار.