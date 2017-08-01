 قرقاش: محاولة قطر لتسييس الحج فاشلة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 1

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. قرقاش: محاولة قطر لتسييس الحج فاشلة

قرقاش: محاولة قطر لتسييس الحج فاشلة

قرقاش: محاولة قطر لتسييس الحج فاشلة
أبو ظبي(صدى):

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية، إن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل لأنها لا تعالج جذور الأزمة؛ مشيرا إلى أنها تتبع التطرف والتدخل لتقويض أمن وإستقرار دول المنطقة.

وأوضح في تغريدة له اليوم على ” تويتر ” ، أن فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج.

وأضاف أن الحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطأ في حق المنطقة والجار.


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 25 دقيقة

الحين وش دخل الاماراتيين يتكلمون باسم المملكة والله صرنا ملطشة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *