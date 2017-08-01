قرقاش: محاولة قطر لتسييس الحج فاشلة - صحيفة صدى الالكترونية

قرقاش: محاولة قطر لتسييس الحج فاشلة
قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية، إن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل لأنها لا تعالج جذور الأزمة؛ مشيرا إلى أنها تتبع التطرف والتدخل لتقويض أمن وإستقرار دول المنطقة.
وأوضح في تغريدة له اليوم على ” تويتر ” ، أن فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج.
وأضاف أن الحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطأ في حق المنطقة والجار.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكومة اساسها انقلاب الابن على الاب
اكيد انها فاشلة
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحين وش دخل الاماراتيين يتكلمون باسم المملكة والله صرنا ملطشة