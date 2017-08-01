نائب أمير مكة يستقبل رئيس جمهورية غينيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل اليوم الثلاثاء، الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا إلى جدة اليوم .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ـ الوزير المرافق ـ و أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس , ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا سليمان بن صالح الفريح، وسفير جمهورية غينيا لدى المملكة محمود شريف نبهاني ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز المهندس عبدالله الريمي , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر, وعدد من المسؤولين .