إجراءات دخول الحجاج عبر مطار جدة تستغرق 25 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي بن معلوي الذيب، أن إنها إجراءات دخول الحجاج عبر المطار يستغرق ما بين 20 إلى 25 دقيقة، رغم أن الحاج يمر عبر عدة جهات أثناء دخوله.

وقال الذيب، إن الجهات التي يمر بها الحاج لتكتمل إجراءات دخوله تتمثل في الجوازات والجمارك ومكاتب الوكلاء ثم الصحة، ورغم ذلك تنتهي إجراءات دخوله في مدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة فقط.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أن المطار يشهد يومياً قدوم نحو 35 ألف حاج ويصل العدد إلى نحو 70 ألفاً مع اقتراب بدء مناسك الحج، مبينا أن عدد العاملين بالمطار يبلغ 15 ألف موظف وعامل يعملون على إنهاء إجراءات الحجاج بكل سهولة ويسر.

وكشف مدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، أن عدد الحجاج الذين دخلوا عبر المطار حتى مساء الأحد الماضي بلغ 43 ألفاً من مختلف الجنسيات، قدموا على 245 رحلة طيران، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من الحجاج من باكستان ثم إندونيسيا فالهند ومصر.