سيدة تتقدم بدعوى قضائية بعد أن أجبرها زوجها على الإنجاب من غيره - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى طلاق ضد زوجها، لتعديه المستمر عليها بالضرب لعدم قدرته على أداء مهامه الزوجية .

وقالت السيدة في الدعوى ضيعت 17 سنة من عمرى مع زوج عاجز حرمنى أن أكون أما، وعشت معه وأنا لا أعرف ما تعنيه كلمة زوجة، كنت أضرب وأعنف بسبب عجزه وعدم قدرته على أداء مهامه الزوجية، وفى المقابل أواجه من حماتى بالضرب والسب وتتهمنى أننى عاقر فى حين أنها تعلم أن ابنها من يعانى من علة.

وأضافت، وفقا لصحيفة محلية أهلى كانوا يعلمون حقيقة مرضه وعجزه ولكنهم وافقوا على بيعي له مقابل الشبكة والأموال التى أخذوها منه، وعندما كنت أشتكى لهم كانوا يتهمونى بسوء الخلق ويواجهونى بأنه لا يوجد سيدة محترمة يجب أن تصرح بتلك الأشياء وعليا أن أتحمل.

وأوضحت سميرة: زوجى المحترم الآن بعد كل تلك السنوات من الصبر وحرمانى من حقوقى الشرعية يريد أن يجبرنى على معاشرة أخيه حتى أنجب له طفل يحمل اسمه وعندما رفضت حبسنى وكاد يقتلنى واستغل فقر أخوتى ووفاة والداى وعدم وجود سند لى ليفتك بي.