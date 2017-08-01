⁠⁠⁠⁠⁠" داعش " يمنح مقاتليه نساء بديلا للرواتب - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

روى أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي قصة اغتصابه أربع نساء من الأقلية الإيزيدية.

وتحدث الداعشي أمام قاضي محكمة تحقيق تقع على بعد 32 كيلومترا جنوبي الموصل، حيث يواجه 4 تهم بالاغتصاب ومثلها من الخطف و10 أخرى بالقتل.

وأوردت صحيفة ” تلجراف ” البريطانية، أن العنصر السابق في التنظيم هو ” محمد أحمد ” البالغ من العمر 40 عاما.

ويقول إنه ” حصل على الإيزيديات كجزء من راتبه ” ، بعد أن سبى داعش المئات من نسوة الطائفة الإيزيدية عام 2014 عندما سيطر على مناطقهم في شمالي العراق.

ويضيف: ” كنت أمارس كل ليلة الجنس مع واحدة منهن. لقد كن كلهن عذراوات وكن أيضا أكثر جمالا مما تعتقد “.

واعترف الداعشي الذي كان أشعث الشكل ولحيته تدنو لصدره بالجرائم المنسوبة له ولم يبد أي ندم عليها، لكن رغم ذلك بدت عليه علامات التوتر وفق الصحيفة البريطانية، إذ كان يتنفس بصعوبة ويهتز على نحو غير طبيعي.