وفاة لبنانية دون وداع ابناءها الثلاثة بسبب " عملية تنحيف " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

توجهت اللبنانية نسرين إلى سوريا لإجراء عملية تنحيف ، كان قد رفض عدد من الأطباء اللبنانيين إجراءها لها بسبب إصابتها بضعف في عضلة القلب ، وحذروها من المضاعفات التي ستحدث لها إذا تم اجراءاها .

حيث صرحت صديقتها كلود ، أن العملية نجحت مئة في المئة. وقد خرجت نسرين من المستشفى متوجهة الى بيت صديقتها في سوريا. لكنها أصيبت بعد ذلك بذبحة قلبية.

وأضافت كلود: ” نقلتها صديقتها إلى المستشفى وأجرى لها الأطباء صدمات كهربائية. لكنها للأسف لم تستطع الصمود فأسلمت الروح “.

يُذكر أن لدى نسرين 3 أولاد لم تتمكن من وداعهم قبل رحيلها.