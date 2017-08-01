بالفيديو.. معجزة إنقاذ 127 سائحا بعد تحطم واجهة طائرتهم - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تمكن طيار تابع لإحدى شركات الطيران من الهبوط بشكل إعجازي بطائرة من طراز ” إيرباص ” في مطار أتاتورك بإسطنبول بعد دقائق قليلة من إقلاعه؛ بسبب تحطم قطعة ثلج كبيرة على الزجاج الأمامي للطائرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الطيار بالهبوط اضطرارياً في المطار من دون رؤية، لينجح في النهاية إلى الوصول إلى أرض المطار في ثوانٍ معدودة، وسط مشاهدة وانبهار عدد كبير من قائدي السيارات والشاحنات بطريق مجاور للمطار.

وذكرت صحف تركية، أن الطيار حقق إنجازاً بطولياً بإنقاذه 127 سائحاً كانوا في طريقهم إلى قبرص، لافتةً إلى أنه فوجئ عقب إقلاعه بانعدام الرؤية من جانبه بعد اصطدام الطائرة بصخور ثلجية، ليقرر بعدها الهبوط دون رؤية معتمداً على خبرته الطويلة في الطيران.