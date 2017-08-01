بالصور.. مصري فاز بلقب ملك جمال العالم يُثير جدلاً بوسامته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

حصل الشاب المصري، مصطفى جلال الإيزالي، البالغ من العمر 26 عاما، بلقب ملك جمال العالم لعام 2017، في المسابقة العالمية التي أقيمت في الفلبين.

حيث تمكن الإيزالي من التغلب على 54 متسابقًا الذين أتوا إلى مدينة باساي الفلبينية من أجل الظفر باللقب من مختلف دول العالم .

وحل في المركز الثاني الفيتنامي نغوين هو لونغ، فيما نجح الفلسطيني وسيم سحيون في الظفر بالمركز الثالث.