بالصور.. مصري فاز بلقب ملك جمال العالم يُثير جدلاً بوسامته - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مصري فاز بلقب ملك جمال العالم يُثير جدلاً بوسامته
حصل الشاب المصري، مصطفى جلال الإيزالي، البالغ من العمر 26 عاما، بلقب ملك جمال العالم لعام 2017، في المسابقة العالمية التي أقيمت في الفلبين.
حيث تمكن الإيزالي من التغلب على 54 متسابقًا الذين أتوا إلى مدينة باساي الفلبينية من أجل الظفر باللقب من مختلف دول العالم .
وحل في المركز الثاني الفيتنامي نغوين هو لونغ، فيما نجح الفلسطيني وسيم سحيون في الظفر بالمركز الثالث.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا ملك جمال العالم , اشهد ان ماعندكم نضر والمقاييس عندكم مختله
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13533 ] نشر منذ 13 دقيقة
🙄🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1718 ] نشر منذ 9 دقائق
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ………………… للأسف