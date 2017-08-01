الغبيشي معلقا في بطولة الترجي 10 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، والتي تقام في نسختها الحالية بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية بعسير وتحت مظلة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة عن إتفاقها مع المعلق الرياضي المميز من منطقة مكة المكرمة بمركز حلي تحديدا ” موسيقار الساحل ” نواف الغبيشي للتعليق على عدد من مباريات البطولة في أدوارها النهائية حيث تعيقه بعض الإلتزامات من التواجد خلال دور المجموعات .

الجدير بالذكر أن الغبيشي ” بكالوريوس إدارة عامة ” يعتبر من أبرز مواهب التعليق الرياضي ويتميز بالصوت النقي والأسلوب الفريد بعيد عن التقليد لأصوات وطريقة مشاهير المعلقين ، ويحظى نواف بمتابعة جماهيرية كبيرة وعدد ملفت من المعجبين بعزفه الجميل وسط المسطحات الخضراء والملاعب الترابية .