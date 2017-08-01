مسؤول نادي الريان يهدد باغتصاب السعوديات والبحرينيات - صحيفة صدى الالكترونية

مسؤول نادي الريان يهدد باغتصاب السعوديات والبحرينيات
تطاول المسؤول في نادي الريان القطري محمد السويدي، على النساء السعوديات وهددهم بالاغتصاب، بعد تهديده للبحرينيات بـ ” الجرجرة ” في الشوارع إن شاركن في معرض هي.
وكتب السويدي تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يهاجم فيها دول الحصار خاصة المملكة ودولة البحرين وهدد نساء دول المقاطعة من المشاركة في معرض هي قائلا: ” والله لو أخذ فيها مؤبد إني لا اجرجرها من كشتها للشارع “.
KSA[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 21 دقيقة
تعقب ي الخاسي ماعندك الا النباح فقط
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 20 دقيقة
مستواك النساء
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 17 دقيقة
حقا كل اناء مما فيه ينضح
سلطان[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما يخسى الا هو