مسؤول نادي الريان يهدد باغتصاب السعوديات والبحرينيات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تطاول المسؤول في نادي الريان القطري محمد السويدي، على النساء السعوديات وهددهم بالاغتصاب، بعد تهديده للبحرينيات بـ ” الجرجرة ” في الشوارع إن شاركن في معرض هي.

وكتب السويدي تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يهاجم فيها دول الحصار خاصة المملكة ودولة البحرين وهدد نساء دول المقاطعة من المشاركة في معرض هي قائلا: ” والله لو أخذ فيها مؤبد إني لا اجرجرها من كشتها للشارع “.