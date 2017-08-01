 مسؤول نادي الريان يهدد باغتصاب السعوديات والبحرينيات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 1

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مسؤول نادي الريان يهدد باغتصاب السعوديات والبحرينيات

مسؤول نادي الريان يهدد باغتصاب السعوديات والبحرينيات

مسؤول نادي الريان يهدد باغتصاب السعوديات والبحرينيات
طلال الضوي(صدى):

تطاول المسؤول في نادي الريان القطري محمد السويدي، على النساء السعوديات وهددهم بالاغتصاب، بعد تهديده للبحرينيات بـ ” الجرجرة ” في الشوارع إن شاركن في معرض هي.

وكتب السويدي تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يهاجم فيها دول الحصار خاصة المملكة ودولة البحرين وهدد نساء دول المقاطعة من المشاركة في معرض هي قائلا: ” والله لو أخذ فيها مؤبد إني لا اجرجرها من كشتها للشارع “.


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 21 دقيقة

تعقب ي الخاسي ماعندك الا النباح فقط

[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 17 دقيقة

حقا كل اناء مما فيه ينضح

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 13 دقيقة

ما يخسى الا هو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *