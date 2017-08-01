القبض على شبكة نسائية امتهنت الدعارة والمتاجرة بالجسد - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على شبكة نسائية امتهنت الدعارة والمتاجرة بالجسد
أقدمت مجموعة من السيدات على تكوين شبكة نسائية لأمتهان الدعارة بإحدى الشقق في منطقة الخوض العمانية .
حيث تمكنت السلطات العمانية من القبض على 5 نساء ، بالجرم المشهود ، اثناء متاجرتهن بأجسادهن، وقيامهن بممارسة الدعارة في إحدى الشقق الفندقية بالخوض.
وتبين بعد إجراء التحقيقات أنهن دخلن السلطنة بتأشيرات سياحية ، وأحيلت المتهمات إلى الادعاء العام ؛لاستكمال الإجراءات القانوينة بحقهن.
رعد[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 45 دقيقة
عمان من الدول المحافظه بس استغلوا السياحه-الا وين راحت عمانيه وافتخر مالها حس-