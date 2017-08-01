 القبض على شبكة نسائية امتهنت الدعارة والمتاجرة بالجسد - صحيفة صدى الالكترونية

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القبض على شبكة نسائية امتهنت الدعارة والمتاجرة بالجسد

القبض على شبكة نسائية امتهنت الدعارة والمتاجرة بالجسد
نورة الشهري(صدى):

أقدمت مجموعة من السيدات على تكوين شبكة نسائية لأمتهان الدعارة بإحدى الشقق في منطقة الخوض العمانية .

حيث تمكنت السلطات العمانية من القبض على 5 نساء ، بالجرم المشهود ، اثناء متاجرتهن بأجسادهن، وقيامهن بممارسة الدعارة في إحدى الشقق الفندقية بالخوض.

وتبين بعد إجراء التحقيقات أنهن دخلن السلطنة بتأشيرات سياحية ، وأحيلت المتهمات إلى الادعاء العام ؛لاستكمال الإجراءات القانوينة بحقهن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 45 دقيقة

عمان من الدول المحافظه بس استغلوا السياحه-الا وين راحت عمانيه وافتخر مالها حس-

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