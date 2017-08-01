صورة شبه عارية لابنة رئيس تثير جدلًا على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت صورة عارية لـ ” عليا شاغييفا ” ابنة الرئيس القيرغستاني ” ألمازبيك أتامباييف ” جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها عارية أثناء قيامها بإرضاع طفلها.

وأثارت الصورة غضب والدها المسلم وزوجته وأثارت غضب الكثيرين من مواطني قيرغيستان ذات الأغلبية المسلمة.

ودافعت “عليا شاغييفا” عن موقفها قائلة إن الخلاف حدث بسبب ثقافة تغالي في نظرتها الجنسية للمرأة، مضيفة أن هذا الجسد الذي مُنحت إياه ليس عيبا، وإن له وظائف ويلبي الاحتياجات النفسية لطفلها، وليس في الأمر أي جنس على الإطلاق.

وكانت ابنة الرئيس القيرغيستاني الصغرى، اعتادت إثارة الجدل عبر صورها التي تنشرها عبر حسابها الخاص على موقع ” فيس بوك ” نظراً لجرأة بعضها وتعريها فى البعض الآخر.