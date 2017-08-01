فتاة تلاحق شاباً تحرش بها حتى أودعته بالسجن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لم تتهاون فتاة مصرية ، طوال عام كامل ، في مطاردة شاباً تحرش بها وتشبثت بحقها في أن ينال عقابه، حتى تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

وتتلخص القصة التي أثارت إعجاب ملايين المصريين وقت حدوثها قبل عام، في أن شابًا كان يقود توك توك، تحرش بفتاة مصرية تسير في الشارع، وفوجئ بالفتاة تلاحقه ولم تتركه إلا بعد أن سلمته للشرطة التي أحالته للنيابة ومنها للمحاكمة.

وروت الفتاة (ه . عبدالستار)، صاحبة الواقعة، التفاصيل في تصريحات إعلامية ، قائلة: إنها كانت تسير في أحد شوارع منطقة حلوان بالقرب من منزلها، وفوجئت بسائق توك توك يتحرش بها ويضربها بيده على جسدها، وعندما هرولت وراءه للإمساك به فر هاربًا؛ لكنها تمكنت من التقاط رقم التوك توك ومشاهدة ملامح وجهه، وسارعت لقسم شرطة حلوان لتحرر محضرًا بالواقعة.

وأشارت الفتاة إلى أنها شرحت الواقعة وبالتفصيل لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان حينها، ولم تصمت بدافع الخجل، فقد كانت مصرة على أن تحصل على حقها، وخلال ساعات قليلة تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم حلوان من ضبط المتهم وإحضاره ومواجهته بها، حيث أنكر في البداية؛ لكنه اعترف في النهاية طالبًا التصالح، وهو ما تم رفضه، لذا تمت إحالته للمحاكمة.

وقالت الفتاة الشجاعة إنها تعرضت لضغوط من جانب أسرة المتهم للتنازل عن القضية والتصالح حرصًا على مستقبله، خاصة أنه كان سيتزوج خلال أيام من حدوث الواقعة؛ لكنها رفضت وأعلنت إصرارها على محاكمته حتى يكون عبرة ورادعًا لغيره، وهو ما حدث وقضت المحكمة، بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.