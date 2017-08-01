بالصور.. " عمل " و" أيتام " شقراء يوزعون 100 سلة على عمال النظافة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام مكتب العمل بمحافظة شقراء وبالمشاركة مع أبناء دار التربية الاجتماعية بالمحافظة وفي بادرة اجتماعية وإنسانية وتطوعية تترجم التعاون الإيجابي بين قطاعي العمل والتنمية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بتوزيع 100 سلّة تحتوي على مرطبات ومشروبات ومياه باردة وواقيات شمسية ” مظلات ” على عمال النظافة والعمال الميدانين في شوارع وميادين المحافظة لوقايتهم من أشعة الشمس والتخفيف عليهم من حرارة الجو التي تشهدها المنطقة هذه الفترة.

وعبر مجموعة من العمالة الوافدة عن سعادتهم بهذه البادرة ، وقدموا شكرهم وعرفانهم لمن قام بها مؤكدين انهاجاءت لتلامس واقع معاناتهم خاصة في فصل الصيف .

يذكر أن محافظة شقراء والمدن والمحافظات والمراكز التابعة لها سجلت مستوى عالٍ من الالتزام بالقرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت اشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة 3:00 عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي وقد حرصت الوزاره عبر فرعها بمنطقة الرياض على المتابعة الحازمة للقرار حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين .