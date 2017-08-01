قتلت مطلقها بعد تهديده بنشر مقاطع مخلة لها بالاستعانة بزوجها العرفي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت النيابة المصرية بتجديد حبس ربة منزل وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهما بقتل مطلقها.

كانت البداية بتلقى بلاغ بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية داخل مقلب قمامة، وتعرف نجل الضحية على الجثة وتوصلت التحريات إلى أن مطلقته أنهت حياته، بمساعدة زوجها «العرفى»، حيث استدرجته لمسكنها بزعم ممارسة الرذيلة، عقب تهديده لها بنشر مقاطع فيديو خاصة لها وتخلصا منه وألقيا جثته فى مقلب القمامة.

بمداهمتهما ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما وجدد قاضى المعرضات مؤخرا حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.