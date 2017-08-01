توقعات بإنهاء نشاط 5% من المدارس الأهلية بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة مالك طلبة، أن عدد كبير من المدارس تتوجه إلى إنهاء نشاطها خلال العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 15%، إلى جانب المغادرة المتوقعة لبعض العائلات الوافدة من المملكة؛ بسبب رسوم المرافقين.

وأكد طالب، أن العام الدراسي المقبل سيشهد غلق 3 إلى 5% من المدارس بالقطاع الأهلي، إضافة إلى انسحاب ما لا يقل عن 10% من طلابها، متوقعا أن ترتفع تلك النسب خلال السنوات المقبلة، موضحا أن التوقعات الحالية تشير إلى وجود انسحابات كبيرة بين الطلاب السعوديين من المدارس الأهلية وانتقالهم للمدارس الحكومية، وأن موجة الغلق ستطال بشكل كبير المدارس الصغيرة ذات الأرباح المنخفضة.