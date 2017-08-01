الحبيب: الكوميديا السعودية تفوقت ونالت ما تستحق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد الفنان حبيب الحبيب أن الكوميديا السعودية تفوقت ونالت ما تستحق من التكريم كثمرة مسيرة امتدت لعقود شارك فيها الأساتذة الكبار.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي خليجي لعام ٢٠١٧ في مهرجان الكوميديا الدولي ضمن مهرجان أبها يجمعنا، إلى جانب فوز مسلسل سيلفي بأفضل مسلسل كوميدي عربي.

وقال: “تكريمي هو تشريف لي ولمسيرتي الفنية وتكريم للفن السعودي باعتباري ممثلًا له، ليكون إلى جانب فوز مسلسل سليفي بجائزة أفضل مسلسل كوميدي عربي الذي يمكن اعتباره عملًا سعوديًا يشارك فيه أخوة خليجيون وعرب”.

كما شدد الحبيب على أن تكريمه في أبها أو من أبها هو بدوره امتداد لمسيرة هذه المدينة التي وضعت لبنات الحراك الفني قبل الجميع، مضيفًا: “كلنا نعرف المفتاحة ومساهمتها في تكريم وتنشيط الفنون والإبداع، ما يؤكد أن الثقافة والفنون يمكن أن يسهما بقوة في دعم الجذب السياحي، وبمعنى أدق يمكن أن يصبحا رافدًا اقتصاديًا مهمًا، وهذا ما بدأنا في السعودية نستعيده بعد فترة جمود كسرته رؤية السعودية ٢٠٣٠ م التي وضعت الثقافة والفنون في مكانهما الصحيح، وسنرى المزيد من هذا الزخم مستقبلا”.

وأضاف: “بالنسبة للحركة المسرحية التي رأيناها في أبها ونراها في عدة أماكن داخليًا وخارجيًا هي مبشرة بالخير ونحتاج للمزيد، ونحتاج إلى تضافر الجهود، خصوصا من قبل المنتجين في القطاع الخاص لأن معظم المبادرات الحالية حكومية، وهذه وحدها لا تكفي”.

وكشف عن تلقيه عروضًا محلية وإقليمية للمشاركة في المسرح الذي انطلق منه ومارسه، غير أنه يود أن تكون عودته مدروسة، قائلا في ذات الصدد: “ربما أتشرف بلقاء جمهوري على الخشبة في المواسم المقبلة”.

وختم: “إجمالًا ما شهدناه في أبها المدينة وأبها المهرجان مبهج للروح ومبشر بمستقبل أروع للحركة الفنية السعودية التي أراها قريبًا ستتصدر المشهد العربي في أكثر من مجال”.