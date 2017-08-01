16 فنانًا يحييون 8 جلسات بأولى نسخ " طربيات أبها " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أزاحت اللجنة المنظمة لـ” طربيات أبها ” في نسختها الأولى النقاب عن تفاصيل التظاهرة الفنية المنتظرة ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.

وقالت اللجنة في بيان صحفي بثته عبر اللجنة الإعلامية للمهرجان: ” إن طربيات أبها ستقام في قاعة مركز الأمير سلطان الحضاري في الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، ويمتد برنامجها الزمني 4 أسابيع، في كل أسبوع ليلتين، يحييها 4 فنانين، بواقع فنانين لكل ليلة، ليكون إجمالي الجلسات 8 يشارك فيها 16 فنانًا، وهي عبارة عن جلسات فنية مسرحية من خلال عزف التخت الشرقي، يغلب عليها طابع الطرب والسمر في جو مليء بالفرح والبهجة، ويحييها أبرز الأسماء الفنية، إضافة إلى بعض النجوم الشابة التي حققت نجاحات وظهورًا مميزًا في الآونة الأخيرة، يجتمع فيها الطرب الأصيـل والمواهب الشابة الواعـــدة لتقديمهم جماهيريا، بهدف خلق سوق أغنية متنوع وثري من الجيلين وإفساح الفرصة لهم “.

وتقرر أن تقام الجلسات الأربع الأولى عبر أسبوعين متتاليين قبل موسم الحج لهذا العام، فيما ستستكمل باقي الجلسات الأربع بعد انقضاء الموسم مباشرة، على أن يحيي الفنانان طلال سلامة وماجد مدني أولى الجلسـات الخميس بعد المقبل 10 أغسطس، فيما يحيي الفنانان نايف البدر والكويتي فيصل الراشد الجلسة الثانية الجمعـة 11 أغسطس.

يذكر أن “طربيات أبها” يشرف عليها وينتجها المخرج القدير فطيس بقنة الذي يملك سجلًا حافلًا في تنظيم وإخراج العديد من المهرجانات والأوبريتات الوطنية والحفلات الفنية، يأتي في مقدمتها ١٧ نسخة من أوبريتات حفل الجنادرية، أهمها “عرائس المملكة” و”مولد أمة” و”مجد بلادنا” و”عهد الخير” “وفاء وبيعة” ، فضلًا عن ١٠نسخ من حفل افتتاح مهرجان عكاظ، وأوبريت حفل استقبال ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – في عسير “راوية”، وحفل افتتاح كأس الخليج ٢٠٠٢م، وعدد من الحفلات الفنية في بعض دول الخليج وأعمال الفيديو كليب.