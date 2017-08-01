القحطاني يعلق على موقف " الإيكاو " من شكوى قطر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على موقف منظمة الطيران المدني الدولي ” الإيكاو ” من الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد المملكة والدول المقاطعة لها.

وأوضح القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن شكوى قطر لمنظمة الطيران الدولي كان مصيرها الفشل الذريع، مؤكدا أن المقاطعة قائمة والأجواء مقفلة فلا جديد.

وكشف أن الأمانة العامة لمنظمة الإيكاو قدمت ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة الدول الأربع، وأكدت سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى تصدي رئيس وفد المملكة لمندوب قطر وإثبات صحة موقف الدول الأربع واستمرار غلق الأجواء.