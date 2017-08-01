بنك التنمية يطلق قروضا لدعم " عربات الأغذية المتنقلة " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن اتجاه بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق فئة جديدة من القروض للمواطنين الشباب، تحت مسمى ” عربات الأغذية المتنقلة “، بميزانية قدرها 110 ملايين ريال.

وأوضحت المصادر، أن البنك يشترط لمنح القروض توفر ضمان عيني توازي قيمته 70 % من قيمة القرض، أو توفر كفيلاً غارمًا، إلى جانب اقتصار الدعم المقدم على الذكور الذين تتجاوز أعمارهم 21 سنة، مشيرة إلى أن البنك لن يقبل طلبات الحاصلين على تمويل من أحد برامج البنك التمويلية الأخرى، وسيشدد على ضرورة الملاءمةالمالية والائتمانية للمتقدم، على أن يكون السقف الأعلى للتمويل مبلغ 250 ألف ريال، وفقا لصحيفة الاقتصادية.