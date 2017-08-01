جامعة الطائف تكشف عن أسباب فصل 300 أكاديمي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت جامعة الطائف، عن أسباب تسريح 300 أكاديمي منذ عدة شهور، موضحة أن ذلك جاء بعد صدور تقارير داخلية عنهم تُظهر مؤشرات سلبية عن الأداء الأكاديمي والبحثي لهم.

وأوضح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن أسباب تسريح هذا العدد الكبير من الأكاديميين يرجع إلى ضعف الأداء البحثي والأكاديمي لهم، وليس لتجاوز أعمار بعضهم سن الستين، مبيناً أن القرار يهدف إلى الرغبة في تقليل الهدر المالي ومعالجة الترهل ورفع الأداء.

وأكد الأسمري أن الجامعة استقطبت نحو 54 أكاديمياً من خريجي أرقى جامعات العالم ضمن مشروع ابتعاث خادم الحرمين الشريفين؛ بغرض تغطية فجوة التسريح الجماعي، لافتاً إلى أن هذا الأمر جرى طبقاً لخطة مسبقة أعدتها الجامعة.