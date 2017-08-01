الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق “نجران ، عسير ، جازان ، الباحة” تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة و حائل . كذلك قد تتأثر السواحل الجنوبية للبحر الأحمر بهطول الأمطار الرعدية .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط , وارتفاع الموج من متر إلى مترين خاصة على الجزء الجنوبي , وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وتكون حالة البحر متوسط الموج.
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