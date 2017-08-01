الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق “نجران ، عسير ، جازان ، الباحة” تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة و حائل . كذلك قد تتأثر السواحل الجنوبية للبحر الأحمر بهطول الأمطار الرعدية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط , وارتفاع الموج من متر إلى مترين خاصة على الجزء الجنوبي , وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وتكون حالة البحر متوسط الموج.