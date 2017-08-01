حرائق الغابات تهدد منازل كاليفورنيا الجنوبية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اندلعت حرائق على حافة غابة وطنية في كاليفورنيا الجنوبية مهددة عشرات المنازل الموجودة في مسار الحرائق مما جعل السلطات تصدر أوامر للمقيمين في العديد من المقاطعات بإخلاء منازلهم.

وقالت إدارة إطفاء منطقة ريفرسايد إن ما يطلق عليه حريق روز اندلع قرب سفح جبل يقع شرقي غابة كليفلاند الوطنية خلال الظهر وأحرقت 61 هكتارا في غضون ساعات.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث إصابات أو مدى الدمار الذي حدث .

ونشرت السلطات أكثر من 200 من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق تساعدهم ثلاث طائرات هليكوبتر وستة صهاريج جوية.