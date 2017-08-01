ضاحي خلفان يواصل هجومه على قطر بقصيدة جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

واصل نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي سابقا الفريق ضاحي خلفان تميم، الهجوم على دولة قطر عبر قصيدة جديدة.

وجاءت القصيدة التي نشرها عبر عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كالآتي:

يا دوحة الحمدين لا تتفلسفي ما عاد فعلك للخيانة يختفي

بانت ضغائنك وبان سوادها لن تطهري يوما ولو تتنظفي

كنا قديماً نستحث لك الخطى وبك إذا جئتي نهش ونحتفي

واليوم خنتي والخيانة جرمها غير القصاص بمجرم لن نكتفي

يا دوحة كان الغرور سبيلها أولم تكوني حجم قدرك تعرفي !!؟

أخذ الغرور بك مكانا عاليا من اجل اضواء السذاجة تخطفي

واليوم ضوء الكذب أطفئ نوره وضربتي بالسيف الصقيل المرهف

لا تلعبي بالنار يا أضحوكة في عالم الإرهاب درب تقتفي

مرصودة كل الألاعيب التي في جعبة الإرهاب أنت تلفلفي