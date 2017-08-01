تونس تعلن السيطرة على حرائق جندوبة - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، السيطرة على “بعض الحرائق” التي شهدتها عدة مناطق من ولاية جندوبة، فيما لا يزال البعض منها مشتعلا.

وأضحت الوزارة في بيان، أنه “لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح”، جراء الحرائق التي نشبت في غابات أغلبها في منطقتي عين دراهم وفرنانة، وساهم في انتشارها ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الوزارة أن تلك “الحرائق أتت في المقابل على مناطق غابية، كما طالت 7 منازل موجودة بها”.

وقال البيان: “أمكن بتضافر الجهود السيطرة على بعض الحرائق، في حين لا يزال البعض منها متواصلا بغابات عين دراهم وفرنانة”.