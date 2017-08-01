وكيل جامعة الإمام يزور النادي الصيفي بأبها ويشيد ببرامجه وفعالياته - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

زار وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية رئيس اللجنة التحضيرية للنوادي الصيفية الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن، مساء أمس الاثنين، فعاليات النادي الصيفي بأبها، بحضور مديري المعاهد العلمية في المنطقة.

وأطلع الدكتور الميمن على الخطط المعتمدة التي وضعت لتنفيذ البرامج التربوية والفكرية والترفيهية، كما استمع إلى شرح من رئيس النادي الصيفي بأبها عن الفعاليات والبرامج التي تم تنفيذها في هذا النادي حسب الخطة المعتمدة وما تقوم به من أدوار في الحفاظ على المبادئ الإسلامية والوطنية والاجتماعية للمشاركين والحرص على استثمار الطاقات في ممارسة أنشطة تعليمية وفكرية وترويحية تلبي الاحتياجات النفسية وتدعم بناء الشخصية المتزنة من جميع جوانبها عن طريق تقديم برامج متنوعة في بيئة تربوية جاذبة وتحت رعاية تربوية متخصصة.

وأشاد الميمن بما شاهده من برامج وأنشطة متنوعة شملت جميع فئات الطلاب الملتحقين بالنادي وبالمشاركة الفاعلة من قبل المشرفين على النادي لتنفيذ جميع البرامج والفعاليات بالشكل الأمثل، وتأكيده على أهمية الزيارات الميدانية المباشرة للنوادي الصيفية ومتابعته المستمرة في توفير كل ما يلبي تطلعات واحتياجات المشاركين المنتمين إليها وتحقق أهداف ما أنشأت من أجلها.

وقدم الدكتور الميمن خلال كلمته شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من اهتمام وعناية ودعم لكل ما يخدم شباب هذا الوطن الغالي, كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على دعمه ومؤازرته للنوادي الصيفية ومناشط الجامعة في المنطقة وحرص سموه ومتابعته لكل ما يخدم أبناء المنطقة، مؤكداً أن ما شاهده من أنشطة وفعاليات وتنظيم في نادي أبها يدفع إلى التفاؤل لبذل المزيد من العطاء وإثراء هذه النوادي بكل مفيد وموجه لهؤلاء الناشئة، وتوجيههم الوجهة الصحيحة، ومربياً لهم تربية سليمة تحفظ عقولهم وتنمي أجسامهم وقدراتهم ويستغل من خلالها بنشاطات مخطط لها بعناية تهدف إلى استثمار طاقات الناشئة وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في أمور دينهم ودنياهم سواء على أنفسهم أو أهليهم أو مجتمعهم وسيكون أثره واضحاً في المستقبل بأن يكون هؤلاء الأبناء أعضاء فاعلين نافعين في مجتمعهم ووطنهم بإذن الله بعيدين عن كل ما يكدر صفو حياتهم من الإفراط أو التفريط أو الغلو والجفاء.

وأشار إلى أن اللجان المشرفة على النوادي الصيفية سعت بتوجيه من معالي مدير جامعة الإمام رئيس اللجنة العليا للنوادي الصيفية, لتقديم أفضل البرامج والأنشطة والفعاليات واستثمار أوقات الشباب وتطوير مهاراتهم وإعدادهم لمستقبل مشرق واعد ومستقر بإذن الله، كما تحرص اللجان المشرفة من خلال برامج هذه النوادي على تعزيز الأمن الفكري لدى الناشئة والتحذير من خطر الجماعات والتنظيمات والأحزاب المتطرفة، وأهمية الوحدة الوطنية واستغلال أوقات فراغهم بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية.

من جهته بيّن مدير المعهد العلمي بأبها أحمد عسيري خلال اللقاء عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لهذه المناشط والفعاليات, لافتاً أنه من خلال مثل هذه المحاضن التربوية تُغرس شتلات الغد لمستقبل زاهر, والأخذ بأيدي الناشئة لغرس العادات الصحيحة وتوجيههم التوجيه الصحيح المنضبط بالعقيدة الصافية وقيم الإسلام وأخلاقياته وتنمية مستوى الانتماء للوطن وبث روح المواطنة الصالحة في نفوس المشاركين وتوثيق العلاقة بين أبناء المجتمع والتكاتف مع ولاة أمرهم وعلمائهم الموثوق بهم, إلى جانب حفظ واستثمار أوقات المشاركين ببرامج تربوية متنوعة وهادفة ومعالجة السلوكيات الخاطئة.

وقدمت خلال اللقاء فقرات متنوعة لفعاليات وأنشطة النادي, إضافة إلى تقديم عرض مرئي اختصرت فيه جميع فعاليات النادي الصيفي, وعرض مسرحي بعنوان ” حماة الوطن “.