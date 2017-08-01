نائب أمير الجوف يستقبل جموع المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

استقبل الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى، مساء أمس الاثنين، جموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سمو نائب أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، مؤكداً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية .

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري ووكلاء الإمارة وفضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نايف بن زايد الزايد وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.