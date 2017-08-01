بائع عسل يعتدي على مراقب " أمانة عسير " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أطاحت الجهات المعنية بأحد باعة العسل والسمن الجائلين بطريق السودة السياحي اعتدى على مراقب تابع لأمانة عسير ضمن حملة قامت بها الأمانة لملاحقة وضبط البسطات المخالفة.

أوضح رئيس فرع الأمانة بالسودة عوض الشهري أن الجهات المعنية تمكنت من ضبط البائع أثناء محاولته الهرب والتحفظ عليه، لافتا إلى أن فرق الأمانة تمكنت من ضبط 8 بسطات مخالفة يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة أحيلت إلى شرطة السودة للتعامل معها.

وأضاف أن الفرق ضبطت 76 كيلو غراماً من العسل و 23 كيلو غراماً من السمن، إلى جانب مصادرة 18 كيساً من الذرة كانت تبيعها البسطات غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للاشتراطات الصحية.