بالفيديو.. طيار تركي ينجح في الهبوط بطائرته عقب اصطدامها بقطعة ثلج - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق نجح طيار تركي في الهبوط بطائرة من طراز “إيرباص” في مطار أتاتورك بإسطنبول بعد دقائق قليلة من إقلاعه بسبب تحطم قطعة ثلج كبيرة على الزجاج الأمامي للطائرة.

وأظهر الفيديو، لحظة قيام الطيار التركي بالهبوط اضطراريا في المطار من دون رؤية، لينجح في النهاية إلى الوصول إلى أرض المطار في ثوانٍ معدودة، وسط مشاهدة وانبهار عدد كبير من قائدي السيارات والشاحنات بطريق مجاور للمطار.

وأوضحت وسائل إعلامية تركية، أن الطيار أكوبوف -تابع للخطوط الجوية التركية- أنقذ 127 سائحاً كانوا في طريقهم إلى قبرص، عندما فوجئ عقب إقلاعه بانعدام الرؤية من جانبه بعد اصطدام الطائرة بصخور ثلجية، ليقرر بعدها الهبوط دون رؤية معتمداً على خبرته الطويلة في الطيران.