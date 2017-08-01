ترامب يقيل مسؤولا بالبيت الأبيض عيّنه قبل 10 أيام - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنتوني سكاراموتشي من منصب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، بعد 10 أيام فقط على توليه ذلك المنصب.

وأتى قرار ترامب بعد ساعات لا أكثر من أداء جون كيلي اليمين، ليتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، خلفا لرينس بريبوس، الذي هاجمه سكاراموتشي بألفاظ بذيئة.

وأصر ترامب على “عدم وجود فوضى في البيت الأبيض”، بينما أدى كبير الموظفين الجديد، الجنرال المتقاعد في سلاح المارينز، اليمين، كثاني كبير لموظفي البيت الأبيض حتى الآن.

وبحسب بيان البيت الأبيض فإن سكاراموتشي “اعتذر عن المنصب لأنه شعر أنه من الأفضل منح كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي الفرصة والقدرة على بناء فريقه الخاص”.