 الأمن الإلكتروني يحذر من بريد ينتحل صفة مركز أمن المعلومات " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

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الأمن الإلكتروني يحذر من بريد ينتحل صفة مركز أمن المعلومات ” صورة “

الأمن الإلكتروني يحذر من بريد ينتحل صفة مركز أمن المعلومات ” صورة “
علي القحطاني(صدى):

حذر المركز الوطني للأمن الإلكتروني، من رسالة تصل إلى البريد الإلكتروني، ينتحل مرسلها صفة المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات وعنوانها ” تحذير من فايروس الفدية شمعون 4.1 “.

وتداولت الجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحذير المركز الذي جاء فيه: ” رصد مركز الأمن الإلكتروني ” بريد تصيدي ” ينتحل صفة المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات (CERT)، ويوصي المركز بعدم فتح الرابط وحذف البريد الإلكتروني مباشرة، كما يتوجب حجب النطاق وعنوان الإنترنت المشبوه “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11851 ] نشر منذ 43 دقيقة

حسبنا الله عليهم

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