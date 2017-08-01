الأمن الإلكتروني يحذر من بريد ينتحل صفة مركز أمن المعلومات " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

الأمن الإلكتروني يحذر من بريد ينتحل صفة مركز أمن المعلومات ” صورة “
حذر المركز الوطني للأمن الإلكتروني، من رسالة تصل إلى البريد الإلكتروني، ينتحل مرسلها صفة المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات وعنوانها ” تحذير من فايروس الفدية شمعون 4.1 “.
وتداولت الجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحذير المركز الذي جاء فيه: ” رصد مركز الأمن الإلكتروني ” بريد تصيدي ” ينتحل صفة المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات (CERT)، ويوصي المركز بعدم فتح الرابط وحذف البريد الإلكتروني مباشرة، كما يتوجب حجب النطاق وعنوان الإنترنت المشبوه “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11851 ] نشر منذ 43 دقيقة
حسبنا الله عليهم