الجيش اليمني يكبد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في جبهة نهم - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نفذت وحدات الجيش اليمني، بمساندة طيران التحالف العربي، ضربات ضد الميليشيات الانقلابية في مديرية نهم شرق صنعاء أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف المليشيات وعتادهم .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية ميدانية أن وتيرة المعارك اشتدت اليوم في جبهة نهم تحديدًا في منطقتي مسورة ووادي محلي, مؤكدة أن قدرات الميليشيات الانقلابية في تراجع مستمر وان الأيام القادمة ستشهد تحولات نوعية على مستوى سير عمليات الجيش اليمني هناك .