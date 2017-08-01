بالفيديو.. فايز المالكي ينتقد الخطوط السعودية: مطار أبها لا يليق بنا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان فايز المالكي ينتقده من خلاله إدارة مطار أبها والخطوط الجوية العربية السعودية، خلال وجوده في صالة الدرجة الأولى في المطار.

وأوضح المالكي، أن السقف متهالك ودورات المياه سيئة، مؤكدا أن مطار أبها لا يليق بالمدينة، متسائلا: ” هل يعقل أن تكون هذه الصالة والتي تُعد أفخم الصالات بمطار أبها بهذا الشكل؟! “.

ووجه المالكي رسالته لأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للنظر في حال المطار.