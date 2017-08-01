القحطاني: مشروع البحر الأحمر ثلاثة أضعاف مساحة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

القحطاني: مشروع البحر الأحمر ثلاثة أضعاف مساحة قطر
علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على حملة التشكيك القطرية بشأن مشروع البحر الأحمر السياحي الذي أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان إطلاقه.
وقال القحطاني عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” السلطة القطرية وجهت #خلايا_عزمي بالتشكيك ب #مشروع_البحر_الأحمر. لا يُلامون فمساحة المشروع ثلاثة أضعاف مساحة قطر العزيزة التي فشلوا في حكمها “.
السلطة القطرية وجهت #خلايا_عزمي بالتشكيك ب #مشروع_البحر_الأحمر. لا يُلامون فمساحة المشروع ثلاثة أضعاف مساحة قطر العزيزة التي فشلوا في حكمها. pic.twitter.com/8RBJD6AGn9
— سعود القحطاني (@saudq1978) August 1, 2017
gn[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشروع وش دخله بقطررررررررررررررررر الله يحفظك
gn[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ابشركم عرفته وعرفت وش وضعه دخلت بحسابه على تويتر ومستلم سلطة قطررر طقطقه
تابعوه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11851 ] نشر منذ 50 دقيقة
حملة التشكيك القطرية بشأن مشروع البحر الأحمر السياحي
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الحين قطر ما لقت شي تنتقد فيه السعوديه الا تشكيكها بمشروع البحر الاحمر
لنفرض ان المشروع تأجل ايش المشكله او حتى القت الحكومه المشروع ايش مشكلة قطر معه
هذا المشروع عندنا على البحر الاحمر ما هو في خور ام دخان ولا الحوير ولا الرويس على الخليج العربي