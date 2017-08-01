القحطاني: مشروع البحر الأحمر ثلاثة أضعاف مساحة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على حملة التشكيك القطرية بشأن مشروع البحر الأحمر السياحي الذي أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان إطلاقه.

وقال القحطاني عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” السلطة القطرية وجهت #خلايا_عزمي بالتشكيك ب #مشروع_البحر_الأحمر. لا يُلامون فمساحة المشروع ثلاثة أضعاف مساحة قطر العزيزة التي فشلوا في حكمها “.