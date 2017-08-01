بالفيديو.. مواطن يروي ظمأ ذئب في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص يروي ظمأ ذئب تائه في الصحراء وسط حرارة الطقس المرتفعة بحي أبو مرخة غرب المدينة المنورة.

وأظهر الفيديو، استخدام المواطن صحنا وضع فيه الماء ليأتي الذئب ويشرب منه بترقب شديد ليروي عطشه حتى أخذ الصحن الملئ بالمياه بفمه متسرعا ليسقط أرضا وينتظر الذئب المزيد من المياه بعد سكبه على الأرض.