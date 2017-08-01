بالفيديو.. مواطن يروي ظمأ ذئب في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يروي ظمأ ذئب في المدينة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص يروي ظمأ ذئب تائه في الصحراء وسط حرارة الطقس المرتفعة بحي أبو مرخة غرب المدينة المنورة.
وأظهر الفيديو، استخدام المواطن صحنا وضع فيه الماء ليأتي الذئب ويشرب منه بترقب شديد ليروي عطشه حتى أخذ الصحن الملئ بالمياه بفمه متسرعا ليسقط أرضا وينتظر الذئب المزيد من المياه بعد سكبه على الأرض.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 2 ساعتين
اولا جزاه الله خير على فعله
ثانيا وجود الذيب في احياء سكنيه فيه خطر خاصة على الاطفال
لو بلغ الحياة الفطريه لنقله لمكان اخر لكان افضل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11851 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1848 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله كل خير
gn[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا حصني على رقم ذئب
لوذئب كان اكل اخصاه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18093 ] نشر منذ 1 ساعة
ياذيب بوصيك لاتاكل الذيب
كم ليلتن عشااااك عقب المجاعه🤗🤗🤗
من اجمل القصايد الي قالها اب لولده
مايمديني اكتبها لكن تلقونها فقوقل مع اجمل قصه.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8877 ] نشر منذ 1 ساعة
في كلِ كبدٍ رطبةٍ أجر ..
هنيئاً لهه 💜🌺😴
gn[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 1 ساعة
والله لو موعطشان ليأكل شواك وتسلاويك