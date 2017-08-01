حملة استثنائية بمنح أصحاب القيادة الآمنة خصما يصل لـ15% - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تطلق شركات التأمين، اليوم الثلاثاء، حملة استثنائية تتمثل في توفير خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة، تتراوح نسبته من 10% إلى 15%، لجميع طالبي التأمين ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب.

وتشمل الحملة التي تلتزم بها الشركات بموجب تعميم أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، كل من لم يكن يستحق الخصم لكون مركبته جديدة، أو لعدم امتلاكه وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.

وكشفت مؤسسة النقد، عن هدف الحملة وهو تشجيع القيادة الآمنة وتمكين أكبر عدد من طالبي التأمين للاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات، وزيادة أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم من خلال توفير أسعار تشجيعية مناسبة تلبي جميع فئات طالبي التأمين، داعية المواطنين والمقيمين المستحقين للاستفادة منها، وفي حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، يمكنهم تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء.