 بالفيديو والانفوجراف.. تدشين الحساب الرسمي لمشروع البحر الأحمر على " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو والانفوجراف.. تدشين الحساب الرسمي لمشروع البحر الأحمر على ” تويتر “

بالفيديو والانفوجراف.. تدشين الحساب الرسمي لمشروع البحر الأحمر على ” تويتر “
طلال الغامدي(صدى):

دشن مشروع البحر الأحمر السياحي، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد لحظات قليلة من إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان إطلاقه، وجاءت أول تغريدة: ” بسم الله وعلى بركة الله إطلاق حساب #مشروع_البحر_الأحمر “.
ونشر الحساب مقطع فيديو أظهر الشكل المتوقع للمشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، وإنفوجرافيك يوضح تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه وبعض المعلومات عنه.


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