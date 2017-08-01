بالفيديو والانفوجراف.. تدشين الحساب الرسمي لمشروع البحر الأحمر على " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دشن مشروع البحر الأحمر السياحي، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد لحظات قليلة من إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان إطلاقه، وجاءت أول تغريدة: ” بسم الله وعلى بركة الله إطلاق حساب #مشروع_البحر_الأحمر “.

ونشر الحساب مقطع فيديو أظهر الشكل المتوقع للمشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، وإنفوجرافيك يوضح تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه وبعض المعلومات عنه.

50 جزيرة في #مشروع_البحر_الأحمر تجعل السعودية وجهة سياحية عالمية. pic.twitter.com/EOKBoya3u7 — مشروع البحر الأحمر (@TheRedSeaSA) July 31, 2017