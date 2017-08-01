بالفيديو.. مصري يقتل زوجته اللبنانية ويسلم نفسه للشرطة الكويتية منهارا - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تسليم مصري نفسه إلى أفراد الشرطة الكويتية، بعد ارتكابه جريمة بشعة بقتل زوجته اللبنانية بعدة طعنات نافذة أودت بحياتها.

وأظهر الفيديو لحظة تسليم القاتل نفسه أمام أفراد الشرطة في محافظة حولي، وهو يصرخ منهارا: ” يا رب عيسى وموسى “، ويمتثل ببطء لتوجيهات أفراد الشرطة، قبل أن يكبَّل ويقاد إلى أحد الأقسام.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن المقيم المصري، يبلغ من العمر 32 عاما، قتل زوجته، بعدة طعنات في شقتهما بمنطقة النقرة إثر خلافات بينهما.