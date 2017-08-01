جامعة نجران تعفى أسر الشهداء من رسوم الدبلومات التربوية‬ - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت جامعة نجران، أمس الاثنين، إعفاء زوجات شهداء الواجب وأبنائهم وبناتهم الراغبين في دراسة الدبلومات التربوية من الرسوم الدراسية عند تحقيق الشروط الرئيسية للقبول.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أن هذه البادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الجامعة انطلاقًا من واجبها الوطني، وتقديرًا للتضحيات العظيمة، وما يقدمه أبناء هذا الوطن الغالي سواء كانوا مواطنين أو جنودًا مرابطين على ثغور الوطن، مبينًا أنها ستستمر في تقديم خدماتها المجتمعية التي تخدم الوطن والمجتمع.

وبدأت جامعة نجران، أمس الاثنين، القبول الإلكتروني للدبلومات التربوية، ويستمر ذلك حتى 14/ 11/ 1438هـ، حيث يشتمل برنامج الدبلومات التربوية على دبلوم التوجيه والإرشاد، والدبلوم العام للتربية.