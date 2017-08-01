وزير شؤون القدس: جميع أبواب المسجد الأقصى فتحت - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أكد وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، أن العوائق أمام المسجد قد أزيلت وفُتحت جميع الأبواب، والكل يدخل كما في السابق، لكن بالتوازي هناك عمليات فحص وتدقيق على الأبواب في سياق ردّات الفعل على الهزيمة التي حلت بالاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحسيني خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين، لم يدرك الاحتلال حتى اللحظة أن المسجد الأقصى لا يمكن أن يكون تحت سيادته، وقد أثبتت التجارب السابقة ذلك .

وأضاف: ” كل شيء عملوه أزالوه نتيجة الضغط المحلي والدولي “، مشيراً إلى أن إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأقصى قبل الأزمة التي تفجرت في الرابع عشر من الشهر الجاري، تتمثل بالاقتحامات المتواصلة للمستوطنين والشرطة، والعمل على مصادرة صلاحيات الأوقاف ومنعها من تنفيذ عمليات الصيانة والترميم، مشددا على أنه ليس من حق سلطات الاحتلال التدخل بشؤون المسجد الأقصى أو السيطرة على إدارته.