التميمي يرفض ادعاءات وزير النقل القطري خلال جلسة الإيكاو - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” أمس (الإثنين)، جلسة استثنائية للنظر في الشكوى التي تقدمت بها دولة قطر بشأن قرارات المقاطعة، معلناً اتخاذ عدد من القرارات التي تمس الأجواء الجوية والسيادة.

ورفض رئيس الوفد السعودي عبدالحكيم التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الادعاءات التي تضمنها خطاب وشكوى وزير النقل القطري وتهجمه على الدول الأربع، مشدداً على أن الاجتماع مخصص فقط للأمور الفنية ويجب تجنب الخوض في الأمور السياسية والسيادية والالتزام بالأمور الفنية، لافتاً إلى أن ما جاء في كلمة رئيس الوفد القطري مليئة بالمغالطات والمخالفة للواقع.

وقدمت الدول الأربع المقاطعة لقطر خلال الجلسة ورقة عمل؛ لتفنيد بيان وزير النقل القطري الذي هاجم فيه الدول الأربع ووصف قرارات المقاطعة بأنها إجراءات تعسفية؛ حيث نالت الورقة استحسان المجلس مشيداً بروح التعاون بين دول المنطقة على المستوى الفني.

وشملت القرارات التي اتخذها المجلس، مطالبة الأمانة العامة بمواصلة تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، مع تشجيع الدول للتعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية، وكذلك الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، إلى جانب دعوة جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو بالتقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة واستدامة الطيران المدني الدولي.