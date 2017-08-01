دراسة لإنتاج الغذاء من الكهرباء والكربون - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة لإنتاج الغذاء من الكهرباء والكربون
توصل علماء إلى ابتكار يساهم في إعداد وجبات البروتين الأساسية باستخدام ثاني أكسيد الكربون والكهرباء.
وقام الباحثون بتصنيع المادة الغذائية في المختبر، باستخدام مفاعلات البروتين، حيث أضافوا الماء وثاني أكسيد الكربون والميكروبات، إلى مفاعل حيوي صغير.
ويأمل الباحثون في استخدام الغذاء المبتكر الغني بالبروتين، على متن الرحلات الفضائية يوما ما، أو للتخفيف من المجاعة في المناطق الأكثر فقرا في العالم.
ويمكن أيضا استخدام البودرة المصنعة باستخدام طاقة الألواح الشمسية، وثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء، لتغذية الماشية بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية.
وقال الباحث الرئيسي، جوها-بيكا بيتكانن، في مركز البحوث التقنية VTT بفنلندا: “إن جميع المواد الخام متاحة في الهواء، ويمكن نقل التكنولوجيا في المستقبل، إلى الصحارى وغيرها من المناطق التي تواجه مشكلة المجاعة”.
وأضاف موضحا: “ويعد المفاعل المنزلي أحد البدائل الممكنة، وهو نوع من الأجهزة المنزلية التي يمكن استخدامها من قبل المستهلك، لإنتاج البروتين اللازم”.
ويمكن استخدام البروتين المصنع كبديل للأعلاف، وبالتالي استغلال الأراضي لأغراض أخرى، مثل زراعة الغابات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31049 ] نشر منذ 2 ساعتين
سممتوا ابداننا بصناعاتكم المهلكه ,,
,, اللهم اغننا بما احللته لنا ، وجنبنا شر صناعاتهم واجعلها هلاكاً عليهم ,, آمين ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8873 ] نشر منذ 1 ساعة
تسسيف تسسذاا 🤔🤔
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
ما باقي الا كل واحد عنده شاحن ويشحن لا جاع بس المشكلة ضياع الشاحن الي ذبحني أيش رايكم بهالاختراع أنا أن شاء الله بطلع براءة اختراع عليه رجاء لأحد يسرق الفكره هههه
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 24 دقيقة
وش رايكم حضارة العلماء ناكل اسلاك كهرباء