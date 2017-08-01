ضبط اثنين من أعضاء " داعش " في السويس المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ألقى جهاز الأمن الوطني المصري، القبض علي اثنين من أعضاء تنظيم داعش قبل توجههما إلي سيناء وانضمامهم لتنظيم داعش في شمال سيناء.

وتمكن ضباط جهاز الأمن الوطني بمحافظة السويس، من ضبط أوراق ومستندات وأجهزة لاب توب تحتوي علي تعليمات تلقاها أعضاء تنظيم داعش للقيام بعمليات إرهابية داخل سيناء.

والمتهمان المقبوض عليهما هما ” مصطفي . ن ” و ” مصطفي. ج ” من سكان قرية أبو عارف بحي الجناين بالسويس، وأعترفا بقيامهما بالانضمام إلى تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.