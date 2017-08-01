بالفيديو.. " شاص " يلتحم بمقطورة شاحنة من الخلف في حادث مروع - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروري مروع لسيارة ” تويوتا شاص ” ، على طريق حائل – المدينة بالقرب من جبال وسمة التابعة لمركز مراغان.

وقد اصطدمت السيارة بمقطورة شاحنة من الخلف، ما أدى إلى اندلاع النيران في السيارة واحتراقها.

وأشار مصور المقطع، إلى أن سائق السيارة لم ينجُ من الحادث، لافتا أن الموجودين في الموقع حاولوا إخراجه من السيارة بعد الحادث مباشرة إلا أن النيران منعتهم.

ورصد المقطع المتداول قيام سائق الشاحنة بفصلها عن المقطورة والابتعاد بها عن الحريق الذي كان يمتد وتزيد ضراوته.

وقد باشر الهلال الأحمر والدفاع المدني الحادثة، وحفظت الجثة بعد استخراجها في ثلاجة الموتى.