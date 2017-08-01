برلماني مصري: استقواء قطر بقوى إقليمية دليل على ضعف موقفها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد النائب البرلماني المصري محمد بدوي دسوقي، أن قطر حاولت استخدام تدخلات أمريكا والدول الأوربية لحل الأزمة، في المماطلة أمام مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، متصورة أنها قادرة على خداع الرأي العام العربي والدولي بتبني خطاب المظلومية.

وأضاف النائب المصري في تصريحات صحافية، أن استقواء قطر بقوى إقليمية وسعيها إلى تدويل الأزمة، يؤكد أنها في موقف ضعيف ومرتبك، وتعاني في الوقت نفسه من مأزق حقيقي، مشيرا إلى أنها في الوقت الذي تزعم فيه تمسكها بسيادتها تفتح أراضيها لإنشاء قواعد عسكرية لقوى إقليمية.

وشدد على أن اجتماع الدول الأربع قبل يومين في البحرين، يقطع الطريق على قطر في محاولتها لتدويل الأزمة وأسلوب المماطلة، كما أن الموقف الصلب الذي تتبناه دول المقاطعة سيجبر الدوحة على الرضوخ والالتزام بتنفيذ كافة المطالب وإلا الخروج نهائيًّا من الصف العربي.