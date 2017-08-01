شرطة مالاوي: أمر اعتقال لرئيسة البلاد السابقة - صحيفة صدى الالكترونية

مالاوي(صدى):

قال متحدث باسم الشرطة في مالاوي، إن السلطات أصدرت أمرا باعتقال رئيسة البلاد السابقة جويس باندا، بسبب اتهامات بإساءة استغلال السلطة وغسل أموال على مدى عامين تولت خلالهما الحكم.

ونقلت قناة ” سكاي نيوز ” الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية جيمس كادادزيرا، قوله إن الاتهامات للرئيسة السابقة تأتي في إطار فضيحة فساد أوسع نطاقا كشف عنها في 2013، واستولى فيها مسؤولون بارزون في الحكومة على ملايين الدولارات من خزينة الدولة.

وأضاف أن التحقيقات التي يجريها قسم الاحتيال والماليات في الشرطة، ” كشفت أدلة موثوقة ” ضد باندا.

من جهته، نفى متحدث باسم باندا ارتكابها أي مخالفات، وغادرت باندا، التي تولت الرئاسة لمدة عامين، البلاد بعد أن خسرت في انتخابات أمام بيتر موثاريكا في 2014.