علماء يحذرون: اللمبات الليد تسبب الصداع وضعف البصر - صحيفة صدى الالكترونية

علماء يحذرون: اللمبات الليد تسبب الصداع وضعف البصر
حذر علماء بريطانيون من مخاطر مصابيح ” الليد ” الموفرة للطاقة على الإنسان، وتسببها في الصداع وضعف البصر.
وقال البروفيسور أرنولد ويلكنز، أستاذ علم النفس بجامعة ” إيسيكس ” البريطانية، إن وميض الأضواء التي تنتج عن مصابيح ” الليد ” أقوى من المصابيح التقليدية، مضيفًا أنها يمكن أن تسبب الصداع، لأنها تومض أكثر من اللازم، كما يمكنها التسبب في الشعور بالدوخة وألم الرأس في غضون 20 دقيقة فقط من تشغيلها.
وأوضح العالم البريطاني، أن أضواء ” الفلورسنت ” تخفت إضاءتها بمعدل 35% في كل ومضة، بينما مصابيح ” الليد ” تضيء بمعدل 100%، وهو ما يعني أنها تعمل وتنطفئ مئات المرات في كل ثانية، وهو ما يؤدي إلى الصداع، عن طريق تعطيل التحكم في حركة العينين، مما يجبر الدماغ على العمل بجهد أكبر.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8873 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لما اكون عاقله اعرفوا اني متضايقه صدق ولا انا وش يسكتني 🌚💔.!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31049 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول الله يرحمنا ويفكنا شر صناعاتكم ودراساتكم ,,
,, جبتوا لنا الصداع وعدم التركيز والتصديق ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13676 ] نشر منذ 2 ساعتين
زمان كانت عندي 😆
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3262 ] نشر منذ 1 ساعة
بنظري الجوال اخطر الله يكفينا شره😂😊وحنا ماسكينه24ساعه😂
الواقع[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 54 دقيقة
هولاء علماء شركات الكهرباء اضائة ألد موفرة للطاقة لذلك سوف تشن الحروب على هذا النوع من الاضائة